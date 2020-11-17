Эль-Нени заразился коронавирусом в сборной Египта

Полузащитник «Арсенала» Мохамед Эль-Нени заразился коронавирусом, сообщает Sky Sports.

По сведениям источника, 28-летний хавбек сдал положительный тест на коронавирус в расположении сборной Египта. Игрок был помещен на самоизоляцию, заболевание проходит бессимптомно.

Ранее в сборной Египта заразился форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах.

В текущем сезоне Эль-Нени провел 11 матчей во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.