El Nacional: Гвардиола разочарован в Де Брейне

4 апреля стало известно, что бельгийский полузащитник Кевин Де Брейне по окончании сезона-2024/25 покинет «Манчестер Сити».

По данным издания El Nacional, футболист рассматривает возможность перехода в «Челси», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» или «Ньюкасл».

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола разочарован решением Де Брейне. Такое же отношение и у фанатов команды — они воспринимают это решение как измену.

В интервью футболист отметил, что пока не знает, останется ли он в Англии после ухода из «Манчестер Сити».

За сезон-2024/25 Де Брейне сыграл 33 матча на клубном уровне, забил 5 мячей и сделал 8 голевых передач. Его рыночная стоимость, по оценке портала Transfermarkt, составляет 27 миллионов евро.