Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал о цели его команды в конце сезона.

— Попаданиие в Лигу чемпионов было для нас главной задачей еще с начала сезона, — цитирует Daily Mail Бельерина. — Нам не удалось добиться идеального старта с возобновлением сезона, но команда усердно работала во время паузы. Думаю, нам нужно было несколько матчей, чтобы начать реализовывать наши задумки на поле. Матч за матчем мы становимся лучше и приближаемся к цели.

После 32 туров чемпионата Англии «Арсенал» отстает от зоны Лиги чемпионов на 6 очков.