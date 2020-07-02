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Эктор Бельерин: «Задача «Арсенала» — попасть в Лигу чемпионов»

2 июля 2020, 15:35
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Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин рассказал о цели его команды в конце сезона.

— Попаданиие в Лигу чемпионов было для нас главной задачей еще с начала сезона, — цитирует Daily Mail Бельерина. — Нам не удалось добиться идеального старта с возобновлением сезона, но команда усердно работала во время паузы. Думаю, нам нужно было несколько матчей, чтобы начать реализовывать наши задумки на поле. Матч за матчем мы становимся лучше и приближаемся к цели.

После 32 туров чемпионата Англии «Арсенал» отстает от зоны Лиги чемпионов на 6 очков.

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