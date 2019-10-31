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Эктор Бельерин: «Игроки «Арсенала» едины, несмотря ни на что»

02:02
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Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин после поражения от «Ливерпуля» в 1/8 финала Кубка лиги отметил, что команда должна оставаться единой. В основное время оба коллектива забили по 5 голов.

— Наша раздевалка действительно сильная, — цитирует BBC Бельерин. — С тех пор, как я здесь, «Арсенал» пережил множество взлетов и падений. Мы все вместе, несмотря ни на что. В раздевалке все едины.

Ливерпуль — Арсенал

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