Экс-зенитовец Рондон хочет остаться в "Ньюкасле"

Бывший нападающий "Зенита" Саломон Рондон, в настоящий момент выступающий за "Ньюкасл", заявил, что хочет остаться в этом клубе. Права на 29-летнего венесуэльца принадлежат "Вест Бромвичу", арендное соглашение с "сороками" истекает в конце текущего сезона.

- Клуб знает, чего хочу я, а также о желаниях моей семьи, - приводит слова Рондона Sky Sports. - Если у меня будет возможность остаться здесь, я на 100 процентов воспользуюсь ею. Я бы хотел играть за "Ньюкасл" на протяжении многих лет.

В текущем сезоне Рондон провел 24 матча в составе "Ньюкасла", забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

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