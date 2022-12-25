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Сегодня, 18:48

Майка Ричардс рассказал, на что тратил зарплату в «Манчестер Сити»

Руслан Минаев
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Экс-защитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Майка Ричардс рассказал о первом крупном контракте в клубе и на что он потратил деньги.

«Представьте себе, что сначала ваша зарплата составляет 560 евро, затем увеличивается до 5650 евро в неделю. А потом эта сумма превращается в 56,5 тысячи евро.

Я помню, однажды я увидел свою зарплату, она составляла 282 тысячи евро за неделю. Я тогда был на тренировке и просто подумал: «Вау! Как это?».

Что я мог сделать? Я пошел и купил себе Ferrari. У меня уже были Range Rover и Aston Martin, но я подумал, что время пришло, и купил себе Ferrari.

Расходы не ограничивались одними автомобилями, я начал смотреть дома в престижных районах. Я купил дом с тремя спальнями за 3,4 миллиона евро. Я жил в таком месте, которое меня устраивало, но ты все равно пытаешься что-то купить, когда ты футболист.

Вы никогда не будете довольны. Всегда хочется большего», — цитирует Ричардса The Sun со ссылкой на The Athletic.

Англичанин выступал за «Сити» с 2005 по 2015 год.

Футбол
ФК Манчестер Сити
0
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И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
1 тур
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11 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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