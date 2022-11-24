Коэнтрау: «Есть игроки, которые были дерьмом, а о Криштиану говорят так, будто чего-то добились»

Экс-защитник «Реала» и сборной Португалии Фабиу Коэнтрау поддержал бывшего одноклубника Криштиану Роналду. 37-летний португалец остался без клуба после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед».

«Я в порядке и далек от футбола. У меня нет мотивации говорить со СМИ сейчас, но я должен это сделать, потому что мне не нравится слушать, что они говорят о Криштиану. Есть бывшие игроки, которые были никем, они были дерьмом, а о Криштиану говорят так, будто чего-то добились. Не надо так говорить.

Даже если он не играет сейчас на своем уровне, говорить про него такое некрасиво. Люди начинают говорить о нем, что он не ладит с одноклубниками, и все неправильно истолковывается. Это что-то ужасное, я знаю, какой он. Я жил с ним много лет, и ему не обязательно мне рассказывать, как обстоят дела. Я и так знаю», — цитирует Relevo Коэнтрау.