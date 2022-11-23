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Сегодня, 08:12

Кавазашвили об уходе Роналду: «Он, как Дзюба, претендует на большое уважение, но забывает про возраст»

Кавазашвили сравнил уход Роналду из «МЮ» с ситуацией Дзюбы в Турции
Руслан Минаев
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Экс-вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением об уходе Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед». Португалец стал свободным агентом.

«Я думаю, что он в свои годы должен вести себя более умиротворенно и спокойно, несмотря даже на то, что он величайший футболист. Он должен понимать, что его время уходит в закат и он не сможет приносить ту пользу, которую он мог делать в своем расцвете сил. Поэтому я даже не могу его осуждать.

Он высочайший профессионал, легендарная личность в футболе. Если я сейчас из старой плеяды ветеранов буду осуждать его поступки, то думаю, что это будут неоправданные действия с моей стороны. Мне будет очень жаль не видеть его на футбольном поле в том расцвете сил, в котором он постоянно находился. Но он сейчас не сможет принести пользу ни одной из команд, которая претендует на первенство в такой футбольной стране, как Англия.

Сможет ли он еще поиграть в другой стране? Да, но смотря как он будет играть. Это то же самое, не хочу сейчас проводить параллель, но у меня взывает желание все-таки вспомнить про нашего Артема Дзюбу, их пути футбольные в последнее время схожи. Он тоже претендует на очень большое уважение со стороны футбольных клубов, но забывает, что возраст. Возраст тянет человека уже вниз, а не вверх, ничего не поделаешь. Каждому приходит свое время», — цитирует Кавазашвили Betonmobile.ru.

22 ноября «Манчестер Юнайтед» и 37-летний нападающий расторгли контракт по взаимному соглашению сторон.

По подсчетам британских СМИ, Роналду потеряет из-за этого 16 миллионов фунтов стерлингов.

Источник: https://betonmobile.ru/kavazashvili-schitaet-chto-futbolnyie-puti-dzyubyi-i-ronaldu-v-poslednee-vremya-shozhi
Анзор Кавазашвили
Артем Дзюба
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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«Ньюкасл» не рассматривает подписание Роналду
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 14 12 1 1 33-11 37
2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
Результаты / календарь
1 тур
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34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Нелсон Семеду

Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

 13 1 3
Жоау Канселу

Жоау Канселу

Манчестер Сити

 14 1 3
Натан Коллинз

Натан Коллинз

Вулверхэмптон Уондерерс

 12 1 2
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