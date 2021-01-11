Экс-вратарь сборной Англии Джеймс дал совет «Манчестер Сити» по поводу Агуэро

Бывший вратарь сборной Англии Дэвид Джеймс заявил, что «Манчестер Сити» нужно продать форварда Серхио Агуэро.

«Я бы отпустил Агуэро. Это, разумеется, не отменяет его заслуг, он легендарный игрок «Ман Сити» и всегда им будет. Серхио — легенда клуба, он опасен у чужих ворот, но из-за травм пропускает слишком много времени. Думаю, «Сити» хочет найти баланс, при котором несколько хороших бомбардиров важнее одного выдающегося.

Если на продаже игрока в «ПСЖ» можно выручить какую-то сумму, нужно этим пользоваться", — цитирует Джеймса Goal.com.

Сообщалось, что главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино, хочет видеть аргентинца в парижском клубе.