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Экс-вратарь сборной Англии Джеймс дал совет «Манчестер Сити» по поводу Агуэро

17:28
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Бывший вратарь сборной Англии Дэвид Джеймс заявил, что «Манчестер Сити» нужно продать форварда Серхио Агуэро.

«Я бы отпустил Агуэро. Это, разумеется, не отменяет его заслуг, он легендарный игрок «Ман Сити» и всегда им будет. Серхио — легенда клуба, он опасен у чужих ворот, но из-за травм пропускает слишком много времени. Думаю, «Сити» хочет найти баланс, при котором несколько хороших бомбардиров важнее одного выдающегося.

Если на продаже игрока в «ПСЖ» можно выручить какую-то сумму, нужно этим пользоваться", — цитирует Джеймса Goal.com.

Сообщалось, что главный тренер «ПСЖ» Маурисио Покеттино, хочет видеть аргентинца в парижском клубе.

32-летний Агуэро в текущем сезоне провел девять матчей за «Сити» и забил два мяча.

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