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5 декабря 2025, 03:08

Экс-вратарь «Ньюкасла» Хислоп рассказал, что болен раком

Евгений Козинов
Корреспондент

Бывший вратарь «Ньюкасла», «Вест Хэма» и «Портсмута» Шака Хислоп сообщил, что у него рак предстательной железы, который распространился на тазовую кость. Около полутора лет назад ему поставили диагноз.

«Примерно полтора года назад я пошел на ежегодный осмотр и, как обычно, настоял на анализе на ПСА. На этот раз уровень ПСА был повышен. МРТ и биопсия быстро определили, что у меня довольно агрессивный рак простаты. Год назад, почти день в день, 6 декабря, если быть точным, мне сделали радикальную простатэктомию, и я думал, что на этом все. Но потом, полгода спустя, мой ПСА снова начал расти, и повторное сканирование показало, что рак простаты распространился на тазовые кости. Вскоре после этого я начал принимать лекарства, и только сегодня утром завершил семь с половиной недель лучевой терапии. Путешествие продолжается»», — рассказал 56-летний Хислоп в видео на своей странице в соцсети.

Также бывший голкипер, выступавший за сборную Тринидада и Тобаго на чемпионате мира-2006, призвал всех, кого это касается, пройти тестирование.

«Врачи рекомендуют всем мужчинам старше 50 лет регулярно проверять ПСА. Если вы африканского происхождения, этот возраст снижается до 40 лет. Если вы живете где-то, например, в Великобритании или где-то еще, где тесты на ПСА не рекомендуются, вам придется настоять на этом обследовании. Причем наличие онкологических заболеваний в семье не имеет значения. Я сдавал генетический анализ, и он не выявил никаких признаков рака в моей семье. С раком простаты можно жить, если диагностировать его на ранней стадии. Существуют методы лечения. Обследование спасает жизни. Оно спасло мою», — добавил он.

Хислоп играл в Англии с 1992 по 2006 год за «Рединг», «Ньюкасл», «Вест Хэм», «Портсмут», а затем сезон провел в МЛС в «Далласе». На его счету 221 матч в АПЛ, 280 пропущенных мячей и 61 игра на ноль. В Лиге чемпионов он провел 2 матча, в Кубке УЕФА — 6, в Кубке Интертото — 5.

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ФК Ньюкасл Юнайтед
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Арсенал 38 26 7 5 71-27 85
2
 Ман. Сити 38 23 9 6 77-35 78
3
 МЮ 38 20 11 7 69-50 71
4
 Астон Вилла 38 19 8 11 56-49 65
5
 Ливерпуль 38 17 9 12 63-53 60
6
 Борнмут 38 13 18 7 58-54 57
7
 Сандерленд 38 14 12 12 42-48 54
8
 Брайтон 38 14 11 13 52-46 53
9
 Брентфорд 38 14 11 13 55-52 53
10
 Челси 38 14 10 14 58-52 52
11
 Фулхэм 38 15 7 16 47-51 52
12
 Ньюкасл 38 14 7 17 53-55 49
13
 Эвертон 38 13 10 15 47-50 49
14
 Лидс 38 11 14 13 49-56 47
15
 Кр. Пэлас 38 11 12 15 41-51 45
16
 Нот. Форест 38 11 11 16 48-51 44
17
 Тоттенхэм 38 10 11 17 48-57 41
18
 Вест Хэм 38 10 9 19 46-65 39
19
 Бернли 38 4 10 24 38-75 22
20
 Вулверхэмптон 38 3 11 24 27-68 20
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24.05 18:00 Брайтон – МЮ 0 : 3
24.05 18:00 Бернли – Вулверхэмптон 1 : 1
24.05 18:00 Кр. Пэлас – Арсенал 1 : 2
24.05 18:00 Фулхэм – Ньюкасл 2 : 0
24.05 18:00 Ливерпуль – Брентфорд 1 : 1
24.05 18:00 Ман. Сити – Астон Вилла 1 : 2
24.05 18:00 Нот. Форест – Борнмут 1 : 1
24.05 18:00 Сандерленд – Челси 2 : 1
24.05 18:00 Тоттенхэм – Эвертон 1 : 0
24.05 18:00 Вест Хэм – Лидс 3 : 0
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Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 27
Игор Тиаго
Игор Тиаго

Брентфорд

 22
Антуан Семеньо
Антуан Семеньо

Манчестер Сити

 17
П
Бруну Фернандеш
Бруну Фернандеш

Манчестер Юнайтед

 21
Райан Шерки
Райан Шерки

Манчестер Сити

 12
Джаррод Боуэн
Джаррод Боуэн

Вест Хэм

 11
И К Ж
Кристиан Ромеро
Кристиан Ромеро

Тоттенхэм Хотспур

 23 1 9
Мойсес Кайседо
Мойсес Кайседо

Челси

 33 1 11
Микки ван де Вен
Микки ван де Вен

Тоттенхэм Хотспур

 35 1 9
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