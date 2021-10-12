Экс-вратарь «МЮ» Ромеро стал игроком «Венеции»

Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Серхио Ромеро заключил контракт до конца сезона с «Венецией», информирует сайт итальянского клуба.

34-летний голкипер перешел в «Венецию» на правах свободного агента. Его контракт с «МЮ» истек в прошлом сезоне.

Ромеро уже выступл в Италии — за «Сампдорию» с 2011 по 2015 год он провел 42 матча. «Венеция» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.