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Экс-вратарь «МЮ» Ромеро стал игроком «Венеции»

12 октября, 14:02
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Бывший вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Аргентины Серхио Ромеро заключил контракт до конца сезона с «Венецией», информирует сайт итальянского клуба.

34-летний голкипер перешел в «Венецию» на правах свободного агента. Его контракт с «МЮ» истек в прошлом сезоне.

Ромеро уже выступл в Италии — за «Сампдорию» с 2011 по 2015 год он провел 42 матча. «Венеция» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Италии.

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Роман Шишов все материалы автора

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