Овчинников: «Акинфеев сильнее Мартинеса»
Экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение о голкипере «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинесе.
— В прежние времена нам казался сильно переоцененным вратарь сборной Испании Субисаррета. Англичанин Шилтон, бразилец Таффарел. Сегодня такой голкипер есть? По вашим личным меркам?
— Мне не нравится Куртуа. Как и Буффон. Со Шмейхелем или Каном не сравнить, там вообще другой уровень.
— Чего нет в Куртуа?
— Как вам сказать... Это не вратарь для «Реала». Куртуа — хороший голкипер. А в Мадриде должен играть лучший вратарь мира. Хотя парадокс — лучшего-то сегодня и нет!
— Серьезно?
— Каждое время олицетворял какой-то вратарь. Из последних — Нойер. Всем было ясно: он номер один. А сегодня кто? Вы сами можете ответить? Десять фамилий назовете: Облак, Алиссон, Куртуа...
— Мартинес.
— Смеетесь, что ли?
— Мартинес не считается?
— Мы даже не сразу вспомним, как его зовут! Это просто вратарь.
— Назвали лучшим на чемпионате мира-2022.
— Получить — не значит быть.
— Для вас это не фигура?
— Конечно, нет! Вы же не будете спорить, что Шмейхель — лучший вратарь какой-то эпохи? Или Нойер царил лет шесть. Еще раньше — Яшин. Мартинес — другая лига.
— Акинфеев сильнее?
— Да о чем вы говорите? Хоть понимаете, где играет Мартинес?
— В «Астон Вилле».
— Ну и что это за команда? Пусть он, как Игорь, отыграет 30 лет. Пусть попробует Лигу чемпионов. У него же там ни одного матча. Классный вратарь в «Астон Вилле» не играл бы. Давно забрал бы «Ливерпуль» или «Манчестер Сити». Опять скажете: «Он чемпион мира». А я вам отвечу: чемпион мира там Месси. Мартинесу повезло оказаться в той сборной.
— Почему же Акинфеев не попал в английский топ-клуб?
— Я сам свидетель — у Игоря были предложения от клубов мирового уровня. Но он не хотел никуда уезжать. Зачем, если ты здесь востребован?
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|И
|В
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1
|Арсенал
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2
|Ман. Сити
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3
|МЮ
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4
|Астон Вилла
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5
|Ливерпуль
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|0-0
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6
|Борнмут
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|0-0
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7
|Сандерленд
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|0-0
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8
|Брайтон
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|0-0
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9
|Брентфорд
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|0-0
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10
|Челси
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|0-0
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11
|Фулхэм
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|0-0
|0
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12
|Ньюкасл
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|0-0
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13
|Эвертон
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|0
|0-0
|0
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14
|Лидс
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|0
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|0-0
|0
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15
|Кр. Пэлас
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|0
|0-0
|0
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16
|Нот. Форест
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|0-0
|0
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17
|Тоттенхэм
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|0
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|0
|0-0
|0
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18
|Ковентри
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|0-0
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19
|Ипсвич
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|0-0
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20
|Халл Сити
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|0
|0-0
|0
|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
|- : -