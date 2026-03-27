Овчинников: «Акинфеев сильнее Мартинеса»

Экс-вратарь «Локомотива» и сборной России Сергей Овчинников, ставший героем «Разговора по пятницам», высказал мнение о голкипере «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинесе.

— В прежние времена нам казался сильно переоцененным вратарь сборной Испании Субисаррета. Англичанин Шилтон, бразилец Таффарел. Сегодня такой голкипер есть? По вашим личным меркам?

— Мне не нравится Куртуа. Как и Буффон. Со Шмейхелем или Каном не сравнить, там вообще другой уровень.

— Чего нет в Куртуа?

— Как вам сказать... Это не вратарь для «Реала». Куртуа — хороший голкипер. А в Мадриде должен играть лучший вратарь мира. Хотя парадокс — лучшего-то сегодня и нет!

— Серьезно?

— Каждое время олицетворял какой-то вратарь. Из последних — Нойер. Всем было ясно: он номер один. А сегодня кто? Вы сами можете ответить? Десять фамилий назовете: Облак, Алиссон, Куртуа...

— Мартинес.

— Смеетесь, что ли?

— Мартинес не считается?

— Мы даже не сразу вспомним, как его зовут! Это просто вратарь.

— Назвали лучшим на чемпионате мира-2022.

— Получить — не значит быть.

— Для вас это не фигура?

— Конечно, нет! Вы же не будете спорить, что Шмейхель — лучший вратарь какой-то эпохи? Или Нойер царил лет шесть. Еще раньше — Яшин. Мартинес — другая лига.

— Акинфеев сильнее?

— Да о чем вы говорите? Хоть понимаете, где играет Мартинес?

— В «Астон Вилле».

— Ну и что это за команда? Пусть он, как Игорь, отыграет 30 лет. Пусть попробует Лигу чемпионов. У него же там ни одного матча. Классный вратарь в «Астон Вилле» не играл бы. Давно забрал бы «Ливерпуль» или «Манчестер Сити». Опять скажете: «Он чемпион мира». А я вам отвечу: чемпион мира там Месси. Мартинесу повезло оказаться в той сборной.

— Почему же Акинфеев не попал в английский топ-клуб?

— Я сам свидетель — у Игоря были предложения от клубов мирового уровня. Но он не хотел никуда уезжать. Зачем, если ты здесь востребован?

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