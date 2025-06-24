Экс-вратарь «Челси» Бегович хотел бы перейти в «Рексем»

Боснийский вратарь Асмир Бегович рассказал, что не против был бы перейти в «Рексем», который принадлежит актеру Райану Рейнальдсу.

«Рексем — действительно интересный проект — как на поле, так и во всем, что с ним связано. Мне нравится работать с хорошими людьми, и, если судить по документальному фильму, владельцы кажутся мне замечательными ребятами. Это именно тот клуб, с которым я хотел бы работать, и идея «Рексема» меня действительно интересует», — приводит слова Беговича Metro.

Бегович за свою карьеру играл в Англии за «Портсмут», «Сток Сити», «Челси», «Борнмут» и «Эвертон». В минувшем сезоне за ливерпульцев голкипер не провел ни одного матча.