Экс-владелец «Ньюкасла» готов купить «Дерби Каунти»

«Дерби Каунти» может перейти в собственность Майка Эшли, который ранее продал «Ньюкасл», сообщает Sky Sports.

Бизнесмен готовит предложение в размере 50 миллионов фунтов стерлингов и уже ведет предварительные переговоры с внешней администрацией команды.

Ожидается, что вопрос о смене владельцев клуба должен быть решен положительно. Кроме того, при удачном стечении обстоятельств, Эшли намерен выкупить также и стадион «Дерби» — «Прайд Парк».

Следующий сезон «Дерби» начнет в третьем по силе дивизионе чемпионата Англии — впервые с 1986 года.