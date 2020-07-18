Экс-тренер «Зенита» поздравил «Лидс» с выходом в АПЛ

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш поздравил «Лидс» и его тренера Марсело Бьельсу с выходом в АПЛ. Португалец с 2014 по 2016 возглавлял «Зенит».

Andr? Villas-Boas f?licite Marcelo Bielsa pour sa mont?e en Premier League ? pic.twitter.com/fMBjqSPF7h — BeFoot (@_BeFoot) July 17, 2020

«Лидс» покинул АПЛ по итогам сезона-2003/04. Йоркширцы из-за финансовых проблем вылетали в лигу 1, где провели три года (с 2007 по 2010 год). В прошлом сезоне «Лидс» лидировал большую часть сезона в чемпионшипе, однако опустился в зону плей-офф, где уступил «Дерби Каунти»