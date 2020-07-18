Экс-тренер «Зенита» поздравил «Лидс» с выходом в АПЛ
07:31
Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш поздравил «Лидс» и его тренера Марсело Бьельсу с выходом в АПЛ. Португалец с 2014 по 2016 возглавлял «Зенит».
«Лидс» покинул АПЛ по итогам сезона-2003/04. Йоркширцы из-за финансовых проблем вылетали в лигу 1, где провели три года (с 2007 по 2010 год). В прошлом сезоне «Лидс» лидировал большую часть сезона в чемпионшипе, однако опустился в зону плей-офф, где уступил «Дерби Каунти»
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