Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Экс-тренер «Зенита» поздравил «Лидс» с выходом в АПЛ

07:31

Главный тренер «Марселя» Андре Виллаш-Боаш поздравил «Лидс» и его тренера Марсело Бьельсу с выходом в АПЛ. Португалец с 2014 по 2016 возглавлял «Зенит».

«Лидс» покинул АПЛ по итогам сезона-2003/04. Йоркширцы из-за финансовых проблем вылетали в лигу 1, где провели три года (с 2007 по 2010 год). В прошлом сезоне «Лидс» лидировал большую часть сезона в чемпионшипе, однако опустился в зону плей-офф, где уступил «Дерби Каунти»

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир