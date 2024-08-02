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Экс-тренер «Лестера» Шекспир умер после борьбы с раком

Сергей Разин
корреспондент
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Крэйг Шекспир.
Фото Global Look Press

Бывший тренер «Лестера» Крэйг Шекспир скончался в возрасте 60 лет.

В октябре 2023 года у английского специалиста был диагностирован рак.

За свою карьеру Шекспир работал в общей сложности более 18 лет в «Лестере». В 2017 году он был назначен главным тренером «лис», проработав на этом посту полгода. Также он входил в тренерский штаб «Вест Бромвича», «Халла», сборной Англии, «Эвертона», «Уотфорда», «Астон Виллы» и «Норвича».

ФК Лестер
Крэйг Шекспир
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