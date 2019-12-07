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Экс-тренер «Лестера» Пирсон возглавил «Уотфорд»

07:55
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Новым главным тренером «Уотфорда» стал Найджел Пирсон. Контракт с 56-летним специалистом подписан до конца сезона. Тренер приступит к работе со следующей недели, сообщает официальный сайт клуба.

Пирсон наиболее известен по работе в «Лестере», который он возглавлял с 2008 по 2010 и 2011 по 2015 года.

«Уотфорд» после 15 туров в чемпионате Англии идет на последнем месте, набрав 8 очков. В этом сезоне клуб уволил уже двух тренеров — Хави Грасию и Кике Санчеса Флореса.

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