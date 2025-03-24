Авраам Грант: «Абрамовича не хватает английскому футболу»

Главный тренер сборной Замбии Авраам Грант поделился мнением о продаже «Челси» российским бизнесменом Романом Абрамовичем.

«Мне не понравилось то, что произошло. Он много дал английскому футболу, был замечательным владельцем. Продажа произошла по причинам, очень далеким от футбола. Абрамовича очень не хватает английскому футболу. Не знаю, скучает ли он по футболу, но футбол скучает по нему», — сказал Грант на пресс-конференции.

Грант тренировал «Челси» в сезоне-2007/08.

Абрамович был владельцем лондонского клуба с 2003 по 2022 год. За это время «Челси» по пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка страны, трижды выиграл Кубок английской лиги и по два раза завоевал Лигу чемпионов и Лигу Европы.