Экс-руководитель академии «Манчестер Сити» Торпи перешел в «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» объявил о назначении Стивена Торпи новым директором своей академии. В 2017-2023 годах он возглавлял академию «Манчестер Сити».

Предыдущим местом работы 43-летнего англичанина была академия «Брентфорда» — он пришел туда в 2024 году. Также у Торпи есть опыт работы в «Ливерпуле».

Прежний директор академии «Манчестер Юнайтед» Ник Кокс в июне 2025 года перешел на работу в «Эвертон» в качестве технического директора.