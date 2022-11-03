Ван дер Варт: «Если «Тоттенхэм» получит Зиеша, то сможет выиграть АПЛ»

Бывший полузащитник «Тоттенхэма» Рафаэль ван дер Варт поделился мнением о хавбеке «Челси» Хакиме Зиеше.

«Если «Тоттенхэм» получит Хакима Зиеша, то сможет выиграть премьер-лигу. Зиеш — отличный игрок. Ради таких футболистов мы и приходим на стадион. Обидно, что он получает мало времени на поле. Если такие игроки не получают минут, это плохо для футбола. Зиеш может просто играть в другом клубе и радовать болельщиков», — цитирует The Sun ван дер Варта.

Зиеш перешел в «Челси» из «Аякса» в 2020 году. Контракт 29-летнего марокканца с синими истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Зиеш принял участие в 7 матчах за «Челси» и не отметился результативными действиями. Всего игрок провел на поле 185 минут.