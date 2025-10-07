Футбол
Сегодня, 10:23

Руни раскритиковал игру Салаха в этом сезоне: «Усомнился в его трудовой этике»

Руслан Минаев

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни раскритиковал игру форварда «Ливерпуля» Мохамеда Салаха против «Челси» (1:2) в 7-м туре АПЛ.

«С приходом таких игроков как Александер Исак, Уго Экитике, Флориан Вирц, и с учетом денег, которые потратил клуб, о чем теперь думает Салах? У лучших игроков есть эго. Когда все хорошо, ты забиваешь голы и выигрываешь матчи, команда будет с этим мириться. Но в последней неделе я усомнился в его трудовой этике.

Мы знаем, что Салах не всегда возвращается в оборону и не так много защищается, но в матче с «Челси» его крайнего защитника разрывали, а он просто за этим наблюдал», — сказал Руни в эфире BBC.

33-летний Салах в этом сезоне забил 3 гола и сделал 3 результативных паса в 10 матчах.

Мохамед Салах
Уэйн Руни
ФК Ливерпуль
ФК Челси
