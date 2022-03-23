Руни и Виейра вошли в Зал славы АПЛ

Уэйн Руни и Патрик Виейра вошли в Зал славы АПЛ

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни и экс-полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра приняты в Зал славы АПЛ.

Как сообщает официальный сайт АПЛ, Руни и Виейра стали первыми новичками Зала славы в 2022 году.

Таким образом, теперь членами Зала славы АПЛ являются 10 бывших футболистов: Тьерри Анри («Арсенал»), Алан Ширер («Ньюкасл»), Эрик Кантона («Манчестер Юнайтед»), Рой Кин («Манчестер Юнайтед»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Деннис Бергкамп («Арсенал»), Стивен Джеррард («Ливерпуль»), Дэвид Бекхэм («Манчестер Юнайтед»), Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»), Патрик Виейра («Арсенал»).