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Сегодня, 12:45

Руни и Виейра вошли в Зал славы АПЛ

Уэйн Руни и Патрик Виейра вошли в Зал славы АПЛ
Карен Саркисян
Корреспондент
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни и экс-полузащитник «Арсенала» Патрик Виейра приняты в Зал славы АПЛ.

Как сообщает официальный сайт АПЛ, Руни и Виейра стали первыми новичками Зала славы в 2022 году.

Таким образом, теперь членами Зала славы АПЛ являются 10 бывших футболистов: Тьерри Анри («Арсенал»), Алан Ширер («Ньюкасл»), Эрик Кантона («Манчестер Юнайтед»), Рой Кин («Манчестер Юнайтед»), Фрэнк Лэмпард («Челси»), Деннис Бергкамп («Арсенал»), Стивен Джеррард («Ливерпуль»), Дэвид Бекхэм («Манчестер Юнайтед»), Уэйн Руни («Манчестер Юнайтед»), Патрик Виейра («Арсенал»).

Источник: https://www.premierleague.com/news/2545203
Уэйн Руни
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Манчестер Юнайтед
Патрик Виейра
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И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 29 22 4 3 68-18 70
2
 Ливерпуль 29 21 6 2 75-20 69
3
 Челси 28 17 8 3 57-19 59
4
 Арсенал 28 17 3 8 44-31 54
5
 Тоттенхэм 29 16 3 10 47-36 51
6
 МЮ 29 14 8 7 48-40 50
7
 Вест Хэм 30 14 6 10 49-39 48
8
 Вулверхэмптон 30 14 4 12 31-26 46
9
 Астон Вилла 29 11 3 15 41-40 36
10
 Лестер 27 10 6 11 42-46 36
11
 Саутгемптон 29 8 11 10 36-45 35
12
 Кр. Пэлас 29 7 13 9 39-38 34
13
 Брайтон 29 7 12 10 26-36 33
14
 Ньюкасл 29 7 10 12 32-49 31
15
 Брентфорд 30 8 6 16 33-47 30
16
 Лидс 30 7 8 15 34-67 29
17
 Эвертон 27 7 4 16 29-47 25
18
 Уотфорд 29 6 4 19 29-55 22
19
 Бернли 27 3 12 12 22-38 21
20
 Норвич 29 4 5 20 18-63 17
Результаты / календарь
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31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.12 00:00
Астон Вилла – Бернли
 - : -
18.12 20:30
Лидс – Арсенал
 1 : 4
19.12 17:00
Вулверхэмптон – Челси
 0 : 0
19.12 17:15
Ньюкасл – Ман. Сити
 0 : 4
19.12 19:30
Тоттенхэм – Ливерпуль
 2 : 2
11.01 22:45
Саутгемптон – Брентфорд
 4 : 1
12.01 22:45
Вест Хэм – Норвич
 2 : 0
15.02 23:15
МЮ – Брайтон
 2 : 0
23.02 22:30
Уотфорд – Кр. Пэлас
 1 : 4
20.04 21:45
Эвертон – Лестер
 - : -
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ЖК
Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 20
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 13
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 13
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9
Эндрю Робертсон

Эндрю Робертсон

Ливерпуль

 7
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 7
И К Ж
Эзри Конса

Эзри Конса

Астон Вилла

 23 1 3
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 16 1 6
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 17 1 6
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