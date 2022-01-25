Адебайор: «Фанаты «Арсенала» не умеют прощать. Обамеянгу предстоит через многое пройти»

Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор высказался о конфликте лондонского клуба с форвардом Пьер-Эмериком Обамеянгом.

«Фанаты «Арсенала» не умеют прощать, — приводит слова Адебайора Talksport. — Обамеянгу предстоит через многое пройти. Пьер=Эмерик фантастический футболист. Я желаю ему всего наилучшего. Мы хотим, чтобы наш африканский брат продолжал представлять Африку так же, как делал это до этой проблемы. Но не думаю, что у него есть будущее в «Арсенале». Такое было и со мной. Удивлюсь, если это произойдет».

Напомним, что Обамеянг был лишен капитанской повязки в «Арсенале» после того, как вернулся из поездки во Францию позже, чем обещал. Нападающий не играл за лондонскую команду с 6 декабря.