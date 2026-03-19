Экс-игрок «Зенита» и «Локомотива» Изидор сменил спортивное гражданство на гаитянское
Нападающий «Сандерленда», также игравший за «Зенит» и «Локомотив», Вильсон Изидор сообщил о смене спортивного гражданства с французского на гаитянское.
«Мои дорогие друзья, братья и сестры-гаитяне. Я пишу вам сегодня, чтобы сообщить о своем решении ответить согласием на призыв национальной сборной.
В последние месяцы я получил от вас шквал сообщений с просьбами присоединиться к «Гренадерам». Я потратил время на размышления, потому что хотел сделать все правильно для страны и для баланса всей команды, не торопить события. Но знайте, что я видел все ваши сообщения и они тронули меня до глубины души.
Я горжусь тем, что теперь являюсь частью сборной и смогу чтить наш народ, нашу нацию. Вместе у нас есть возможность творить историю и пережить великие приключения. Мне не терпится ощутить пыл нашей диаспоры и, самое главное, встретиться с вами», — написал 25-летний футболист в соцсети.
Изидор играл за юношеские сборные Франции, но за главную команду не выступал.
Сборная Гаити сыграет на чемпионате мира 2026 года в группе С. В одной группе с ней — команды Бразилии, Марокко и Шотландии.
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3
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4
|Астон Вилла
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5
|Ливерпуль
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6
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7
|Сандерленд
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8
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9
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10
|Челси
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11
|Фулхэм
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12
|Ньюкасл
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13
|Эвертон
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14
|Лидс
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15
|Кр. Пэлас
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16
|Нот. Форест
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17
|Тоттенхэм
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18
|Ковентри
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19
|Ипсвич
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20
|Халл Сити
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|21.08
|22:00
|Арсенал – Ковентри
|- : -
|22.08
|14:30
|Халл Сити – МЮ
|- : -
|22.08
|17:00
|Эвертон – Кр. Пэлас
|- : -
|22.08
|17:00
|Ипсвич – Сандерленд
|- : -
|22.08
|17:00
|Нот. Форест – Лидс
|- : -
|22.08
|19:30
|Брентфорд – Тоттенхэм
|- : -
|23.08
|16:00
|Брайтон – Астон Вилла
|- : -
|23.08
|16:00
|Ман. Сити – Борнмут
|- : -
|23.08
|18:30
|Ньюкасл – Ливерпуль
|- : -
|24.08
|22:00
|Фулхэм – Челси
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