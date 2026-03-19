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19 марта, 14:27

Экс-игрок «Зенита» и «Локомотива» Изидор сменил спортивное гражданство на гаитянское

Павел Лопатко

Нападающий «Сандерленда», также игравший за «Зенит» и «Локомотив», Вильсон Изидор сообщил о смене спортивного гражданства с французского на гаитянское.

«Мои дорогие друзья, братья и сестры-гаитяне. Я пишу вам сегодня, чтобы сообщить о своем решении ответить согласием на призыв национальной сборной.

В последние месяцы я получил от вас шквал сообщений с просьбами присоединиться к «Гренадерам». Я потратил время на размышления, потому что хотел сделать все правильно для страны и для баланса всей команды, не торопить события. Но знайте, что я видел все ваши сообщения и они тронули меня до глубины души.

Я горжусь тем, что теперь являюсь частью сборной и смогу чтить наш народ, нашу нацию. Вместе у нас есть возможность творить историю и пережить великие приключения. Мне не терпится ощутить пыл нашей диаспоры и, самое главное, встретиться с вами», — написал 25-летний футболист в соцсети.

Изидор играл за юношеские сборные Франции, но за главную команду не выступал.

Сборная Гаити сыграет на чемпионате мира 2026 года в группе С. В одной группе с ней — команды Бразилии, Марокко и Шотландии.

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Сборная Гаити по футболу
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
ФК Сандерленд
Вильсон Изидор
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