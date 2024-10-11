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Павел Яковлев: «Приглашал «Челси», но я отказался. В России сказали: «Мы тебе хорошую зарплату сделаем, ты играешь в «Спартаке»!

Константин Белов
Корреспондент
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Павел Яковлев в игре за «Факел».
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший полузащитник «Спартака» и молодежной сборной России Павел Яковлев рассказал, что в свое время отказался от приглашения «Челси».

С 2003 по 2022 год владельцем лондонского клуба был российский бизнесмен Роман Абрамович.

«В начале моей карьеры в «Спартаке» я провел хорошие полсезона, после чего пошли слухи, что меня хочет пригласить «Челси». Мы обсуждали этот момент с агентом, он мне тогда сказал, что это все реально. Еще мной интересовался бельгийский «Генк» (или «Гент»), и голландский ПСВ, если не ошибаюсь. Но мы приняли решение, что в России классно. «Мы тебе сейчас хорошую зарплату сделаем, ты играешь в «Спартаке»!

Что думаю об этом сейчас? Конечно, надо было уезжать», — сказал Яковлев в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Яковлев выступал за «Спартак» с 2009 по 2016 год, провел 91 матч и забил 12 голов. 33-летний игрок является воспитанником красно-белых, также он известен по игре за «Крылья Советов», «Мордовию» и «Анжи» в РПЛ. На сегодняшний день полузащитник выступает в медиалиге.

Источник: Коммент.Шоу
Павел Яковлев
ФК Спартак (Москва)
ФК Челси
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1
 Ливерпуль 7 6 0 1 13-2 18
2
 Ман. Сити 7 5 2 0 17-8 17
3
 Арсенал 7 5 2 0 15-6 17
4
 Челси 7 4 2 1 16-8 14
5
 Астон Вилла 7 4 2 1 12-9 14
6
 Брайтон 7 3 3 1 13-10 12
7
 Ньюкасл 7 3 3 1 8-7 12
8
 Фулхэм 7 3 2 2 10-8 11
9
 Тоттенхэм 7 3 1 3 14-8 10
10
 Нот. Форест 7 2 4 1 7-6 10
11
 Брентфорд 7 3 1 3 13-13 10
12
 Вест Хэм 7 2 2 3 10-11 8
13
 Борнмут 7 2 2 3 8-10 8
14
 МЮ 7 2 2 3 5-8 8
15
 Лестер 7 1 3 3 9-12 6
16
 Эвертон 7 1 2 4 7-15 5
17
 Ипсвич 7 0 4 3 6-14 4
18
 Кр. Пэлас 7 0 3 4 5-10 3
19
 Саутгемптон 7 0 1 6 4-15 1
20
 Вулверхэмптон 7 0 1 6 9-21 1
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