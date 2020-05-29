Авторитетный портал Squawka назвал свой рейтинг 15 лучших защитников в истории английской премьер-лиги. Возглавил рейтинг многолетний капитан «Челси» Джон Терри.

Пятое место занял экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич, который перешел в английский клуб в 2006 году из «Спартака».

Полностью топ-15 выглядит следующим образом:

1. Джон Терри («Челси»)

2. Рио Фердинанд («Вест Хэм», «Лидс», «Манчестер Юнайтед», «КПР»)

3. Сол Кэмпбелл («Тоттенхэм», «Арсенал», «Портсмут»)

4. Тони Адамс («Арсенал»)

5. Неманья Видич («Манчестер Юнайтед»)

6. Гари Паллистер («Манчестер Юнайтед», «Мидлсбро»)

7. Рикарду Карвалью («Челси»)

8. Стив Брюс («Манчестер Юнайтед»)

9. Венсан Компани («Манчестер Сити»)

10. Виргил ван Дейк («Саутгемптон», «Ливерпуль»)

11. Яп Стам («Манчестер Юнайтед»)

12. Джейми Каррагер («Ливерпуль»)

13. Сами Хююпя («Ливерпуль»)

14. Коло Туре («Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль»)

15. Ледли Кинг («Тоттенхэм»)