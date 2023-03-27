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Джеррард — Беллингему: «Ты достиг намного большего, чем я в твоем возрасте»

Руслан Минаев
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Экс-полузащитник «Ливерпуля» и сборной Англии Стивен Джеррард восхищен талантом хавбека Джуда Беллингема.

После матча квалификации Евро-2024 с Украиной (2:0) Джеррард в присутствии Беллингема рассказал, какие аспекты игры полузащитника ему нравятся больше всего.

«Вот, что я тебе скажу — ты достиг намного большего, чем я в твоем возрасте. Ты двигаешься в правильном направлении.

Он [Беллингем] более уверен в себе в работе с мячом, чем был я. Я не говорю это для того, что просто быть скромным, это действительно правда. Я думаю, что он раскрылся лучше, чем я в свои 19.

Не поймите меня неправильно, я попал туда, куда я хотел попасть. И Джуд, естественно, попадет туда, куда захочет, если продолжит работу», — сказал Джеррард.

В этом сезоне Беллингем провел за «Боруссию» Дортмунд 34 матчах, забил 10 голов и отдал 6 результативных передач. Контракт 19-летнего англичанина истекает летом 2025 года.

Стивен Джеррард
Сборная Англии по футболу
Джуд Беллингем
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Арсенал 28 22 3 3 66-26 69
2
 Ман. Сити 27 19 4 4 67-25 61
3
 МЮ 26 15 5 6 41-35 50
4
 Тоттенхэм 28 15 4 9 52-40 49
5
 Ньюкасл 26 12 11 3 39-19 47
6
 Ливерпуль 26 12 6 8 47-29 42
7
 Брайтон 25 12 6 7 46-31 42
8
 Брентфорд 27 10 12 5 43-34 42
9
 Фулхэм 27 11 6 10 38-37 39
10
 Челси 27 10 8 9 29-28 38
11
 Астон Вилла 27 11 5 11 35-39 38
12
 Кр. Пэлас 28 6 9 13 22-38 27
13
 Вулверхэмптон 28 7 6 15 22-41 27
14
 Лидс 27 6 8 13 35-44 26
15
 Эвертон 28 6 8 14 22-40 26
16
 Нот. Форест 27 6 8 13 22-49 26
17
 Лестер 27 7 4 16 38-47 25
18
 Вест Хэм 26 6 6 14 24-34 24
19
 Борнмут 27 6 6 15 25-54 24
20
 Саутгемптон 28 6 5 17 23-46 23
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1.04 14:30
Ман. Сити – Ливерпуль
 - : -
1.04 17:00
Арсенал – Лидс
 - : -
1.04 17:00
Борнмут – Фулхэм
 - : -
1.04 17:00
Брайтон – Брентфорд
 - : -
1.04 17:00
Кр. Пэлас – Лестер
 - : -
1.04 17:00
Нот. Форест – Вулверхэмптон
 - : -
1.04 19:30
Челси – Астон Вилла
 - : -
2.04 16:00
Вест Хэм – Саутгемптон
 - : -
2.04 18:30
Ньюкасл – МЮ
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3.04 22:00
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 21
Айван Тони

Айван Тони

Брентфорд

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Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

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Букайо Сака

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Леандро Троссар

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Манчестер Юнайтед

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