Экс-игрок «МЮ» Инс прокомментировал игру команды с «Ливерпулем»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля» Пол Инс прокомментировал матч 19-го тура АПЛ между командами. Встреча завершилась со счетом 0:0.

«С первого свистка можно было увидеть план игры «МЮ». Они очень глубоко защищались. В первом тайме «Юнайтед» был очень плох.

Помню, как несколько лет назад Моуринью привез «МЮ» на «Энфилд» и припарковал автобус. Его просто разгромили за это.



Все думали, что «МЮ» будет обороняться и полагаться на Марсьяля и Рэшфорда. На «Энфилд» приезжают не для того, чтобы играть от обороны. Для «МЮ» это была возможность показать себя. Однако они просто сидели глубоко в защите. Это меня разочаровывает", — цитирует Talk Sport Сульшер.

«МЮ» продолжает лидировать в турнирной таблице АПЛ после 19 туров.