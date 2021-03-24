Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» получил условный срок за нанесение телесных повреждений

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Ронни Уоллворк получил условный срок, сообщает ВВС 23 марта. Его признали виновным в нанесении тяжких телесных повреждений.

Экс-футболист 22 декабря 2019 года ударил в пабе другого посетителя заведения Алана Малхолланда за то, что тот наступил ему на кроссовки. Он сломал Малхолланду глазницу.

Уоллворка признали виновным, суд дал экс-игроку 18 месяцев условно и 200 часов общественных работ. Кроме того, он должен пройти программу реабилитации и заплатить потерпевшему 500 фунтов. Другой обвиняемый по этому делу Дэвид Гарднер получил аналогичное наказание.

43-летний Ронни Уоллворк выступал за «МЮ» с 1995 по 2002 год с перерывом на аренды. В 2011 году он получил 15 месяцев тюрьмы за продажу запчастей от краденных автомобилей.