Невилл - о продаже «МЮ»: «Глейзеры получали дивиденды, но не развивали инфраструктуру — это недопустимо»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о продаже клуба.

«Это меня не удивляет. Я уже полгода говорю, что Глейзерам придется продать клуб полностью или частично. Любой, кто достаточно близко знаком с клубом, знает это. В клубе необходим капитал и деньги, просто для инвестиций, которые им придется вложить в стадион, тренировочную базу и спортивный проект. У них недостаточно денег.

Факт в том, что они получали дивиденды, но не развивали стадион, дали спортивной базе устареть. По своей инфраструктуре клуб очень отстает от мировых лидеров. Это недопустимо, если нет результатов на поле. И вот вы складываете все это вместе и приходите к тому моменту, когда уже достаточно», — приводит слова Невилла Sky Sports.

25 ноября семья Глейзеров объявила о готовности продать «Манчестер Юнайтед». Затемм сообщалось, что клуб готовы купить британский миллиардер Джим Рэтклифф и компания Apple.