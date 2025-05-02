Экс-игрок «Ливерпуля» Аллен объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джо Аллен, выступающий за «Суонси», объявил о завершении карьеры по окончании сезона.

«Это было очень трудное решение, но, само собой, я очень много думал об этом. Сейчас мне 35 лет. С учетом того, через что я заставил пройти свое тело из-за травм, и моего текущего уровня, мне кажется, что сейчас лучший момент для завершения карьеры.

Думаю, если делать это на своих условиях, то будет лучше. Я говорил со многими людьми, которые были недовольны тем, как закончилась их карьера, поэтому мне повезло, что я вернулся в клуб, который люблю», — приводит слова валлийца пресс-служба «Суонси».

Аллен является воспитанником «Суонси». Он вернулся в команду летом 2022 года. С 2012 по 2016 годы полузащитник выступал за «Ливерпуль», с которым он выходил в финалы Кубка английской лиги и Лиги Европы.

На счету Аллена также 2 гола в 72 матчах за сборную Уэльса.