Экс-игрок «Эвертона» оправдан по делу о сексуальных преступлениях против детей спустя два года после ареста

Бывший футболист «Эвертона» оправдан по делу о сексуальных преступлениях в отношении несовершеннолетних. Он был арестован в 2021 году.

Как сообщает Goal, полиция Большого Манчестера заявила, что игрок, имя которого не может быть раскрыто по юридическим причинам, был оправдан и не будет подвергаться дальнейшим следственным действиям.

«Следственная группа и Королевская прокурорская служба пришли к выводу, что доказательства, имеющиеся в настоящее время, не соответствуют требованиям, указанным в кодексе для прокуратуры. Полиция Большого Манчестера стремится расследовать обвинения, чтобы обеспечить наилучшие возможные результаты для всех вовлеченных лиц, и будет продолжать работать с партнерскими агентствами, чтобы обеспечить поддержку людей в ходе расследования и после него» — приводит заявление полиции Goal.

В июле 2021 года «Эвертон» объявил об отстранении одного из игроков до окончания полицейского расследования. The Sun сообщал, что футболист клуба чемпионата Англии арестован по подозрению в преступлениях на сексуальной почве в отношении детей.