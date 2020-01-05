Экс-игрок «Челси» рассказал о том, как едва не убил Абрамовича

Бывший футболист сборной Шотландии и «Челси» Пэт Невин признался, что чуть не переехал на своем автомобиле российского бизнесмена и владельца лондонской команды Романа Абрамовича, когда тот катался на велосипеде.

«Примерно три года назад я отдыхал на шотландском острове Арран, — приводит слова Нэвина Daily Mirror. — Тогда я ехал по его северной части. Каждый раз, когда уезжаю туда в отпуск, то объезжаю весь остров. В тот день я повернул за угол наверх перед Лохранзой и чуть не сбил мужчину на велосипеде. Успел среагировать в последний момент, я мог убить того парня. Это был Роман Абрамович. Какая бы это была история, если бы я убил Романа Абрамовича. Думаю, что скучал бы по нему. Его яхта была у берега, когда он катался на велосипеде. Он до сих пор не знает, что это был я».

Невин выступал за «Челси» с 1983 по 1988 год. Абрамович купил английский клуб в 2003 году.