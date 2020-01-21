Экс-игрок «Челси» Давид Луиз удален в матче АПЛ с «Челси». Последний раз это произошло с Винни Джонсом

Защитник «Арсенала» Давид Луиз получил красную карточку в матче 24-го тура чемпионата Англии против «Челси». Он стал первым за 24 года экс-игроком «синих», удаленным в игре АПЛ против своей бывшей команды.

Последний раз это происходило в сезоне-1995/96 - с поля был изгнан экс-игрок «Челси», полузащитник «Уимблдона» Винни Джонс.

После завершения карьеры футболиста Винни Джонс стал актером и прославился по ролям в таких фильмах, как «Карты, деньги, два ствола», «Костолом», «Люди Икс: Последняя битва» и других.

Трансляция матча «Челси» — «Арсенал»