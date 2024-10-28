Мерсон об увольнении тен Хага: «Это к лучшему. У него было достаточно времени»

Бывший полузащитник «Арсенала» Пол Мерсон не удивлен увольнением главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага.

«У тен Хага был шанс. Не то чтобы он провел в клубе всего 10 минут. Думаю, у него было достаточно времени, чтобы изменить ситуацию, но за это время пропасть между «МЮ» и топ-командами стала только больше.

Думаю, это к лучшему. Слишком часто при тен Хаге у них были отличные результаты. После неудачных выступлений они всегда выигрывали матчи, в которых от них ждали победы. Каждый раз, когда он оказывался под давлением, они проводили хорошую игру, чтобы его снизить. На этот раз так не получилось», — цитирует Мерсона Sky Sports.

В понедельник, 28 октября, манкунианцы объявили об отставке тан Хага. Он возглавлял «МЮ» с лета 2022 года. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Руд ван Нистелрой.

Под руководством тен Хага «красные дьяволы» провели 128 матчей, одержали 72 победы, 20 раз сыграли вничью и уступили в 36 встречах. С «Манчестер Юнайтед» нидерландец по разу выиграл Кубок Англии (2023/24) и Кубок английской лиги (2022/23).