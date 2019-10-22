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Экс-хавбек «Уфы» — Эмери: «Сколько будем терпеть тебя с твоими жирными волосами»

22 октября 2019, 22:50
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Экс-полузащитник «Уфы» Эммануэл Фримпонг язвительно высказался в адрес главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери после поражения в матче 9-го тура чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед» (0:1).

— Поменяй фуллбэков, выпусти Холдинга, Эмери, сколько будем терпеть тебя с твоими жирными волосами", — написал Фримпонг в своем Twitter.

«Арсенал» после 9 матчей занимает 5-е место в чемпионате Англии. Для «канониров» поражение от «Шеффилда» стало вторым в АПЛ.

Шеффилд Юнайтед — Арсенал

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