Экс-полузащитник «Уфы» Эммануэл Фримпонг язвительно высказался в адрес главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери после поражения в матче 9-го тура чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед» (0:1).

— Поменяй фуллбэков, выпусти Холдинга, Эмери, сколько будем терпеть тебя с твоими жирными волосами", — написал Фримпонг в своем Twitter.

«Арсенал» после 9 матчей занимает 5-е место в чемпионате Англии. Для «канониров» поражение от «Шеффилда» стало вторым в АПЛ.