Экс-хавбек «Уфы» — Эмери: «Сколько будем терпеть тебя с твоими жирными волосами»
22 октября 2019, 22:50
Экс-полузащитник «Уфы» Эммануэл Фримпонг язвительно высказался в адрес главного тренера «Арсенала» Унаи Эмери после поражения в матче 9-го тура чемпионата Англии против «Шеффилд Юнайтед» (0:1).
— Поменяй фуллбэков, выпусти Холдинга, Эмери, сколько будем терпеть тебя с твоими жирными волосами", — написал Фримпонг в своем Twitter.
«Арсенал» после 9 матчей занимает 5-е место в чемпионате Англии. Для «канониров» поражение от «Шеффилда» стало вторым в АПЛ.
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