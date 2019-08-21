Экс-гендиректор английского клуба приковала себя наручниками к трубе. И вот почему
Бывший гендиректор «Бери» Джой Харт приковала себя наручниками к трубе около стадиона в знак протеста против деятельности владельца клуба.
По данным ВВС, Стив Дэйл не смог договориться с новыми инвесторами о продаже клуба. «Бери» еще не сыграл ни одного матча в сезоне: команда не была допущена до Кубка лиги, а в лиге 1 с клуба были сняты 12 очков.
«Если Дэйл не продаст клуб покупателю, клуб окажется вне профессиональных лиг!» — заявила Харт.
«If our present chairman does not sell to a buyer, we will be out of the Football League forever.»— Sky Sports News (@SkySportsNews) August 21, 2019
Former Bury director Joy Hart has chained herself to the club's stadium in protest to the current owner to save the club. pic.twitter.com/pmjpe4iU46
Отметим, что на сетке ворот «Бери» висит баннер со словами «Дэйл, уходи!». Уже в пятницу из-за долгов 134-летний клуб — один из старейших в мире — может прекратить свое существование. «Бери» был основан в 1885 году и с тех пор ни разу не становился банкротом. В 2005 году клуб стал первым, забившим 1000 голов в первых четырех дивизионах английской футбольной лиги.