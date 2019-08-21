Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Футбол   //    Англия

Экс-гендиректор английского клуба приковала себя наручниками к трубе. И вот почему

18:17

Бывший гендиректор «Бери» Джой Харт приковала себя наручниками к трубе около стадиона в знак протеста против деятельности владельца клуба.

По данным ВВС, Стив Дэйл не смог договориться с новыми инвесторами о продаже клуба. «Бери» еще не сыграл ни одного матча в сезоне: команда не была допущена до Кубка лиги, а в лиге 1 с клуба были сняты 12 очков.

«Если Дэйл не продаст клуб покупателю, клуб окажется вне профессиональных лиг!» — заявила Харт.

Отметим, что на сетке ворот «Бери» висит баннер со словами «Дэйл, уходи!». Уже в пятницу из-за долгов 134-летний клуб — один из старейших в мире — может прекратить свое существование. «Бери» был основан в 1885 году и с тех пор ни разу не становился банкротом. В 2005 году клуб стал первым, забившим 1000 голов в первых четырех дивизионах английской футбольной лиги.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы других СМИ
Загрузка...




Прямой эфир
Прямой эфир