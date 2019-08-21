Экс-гендиректор английского клуба приковала себя наручниками к трубе. И вот почему

Бывший гендиректор «Бери» Джой Харт приковала себя наручниками к трубе около стадиона в знак протеста против деятельности владельца клуба.

По данным ВВС, Стив Дэйл не смог договориться с новыми инвесторами о продаже клуба. «Бери» еще не сыграл ни одного матча в сезоне: команда не была допущена до Кубка лиги, а в лиге 1 с клуба были сняты 12 очков.

«Если Дэйл не продаст клуб покупателю, клуб окажется вне профессиональных лиг!» — заявила Харт.

«If our present chairman does not sell to a buyer, we will be out of the Football League forever.»



Former Bury director Joy Hart has chained herself to the club's stadium in protest to the current owner to save the club. pic.twitter.com/pmjpe4iU46 — Sky Sports News (@SkySportsNews) August 21, 2019

Отметим, что на сетке ворот «Бери» висит баннер со словами «Дэйл, уходи!». Уже в пятницу из-за долгов 134-летний клуб — один из старейших в мире — может прекратить свое существование. «Бери» был основан в 1885 году и с тех пор ни разу не становился банкротом. В 2005 году клуб стал первым, забившим 1000 голов в первых четырех дивизионах английской футбольной лиги.