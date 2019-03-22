Экс-футболист "Манчестер Сити" Адам Джонсон освободился из тюрьмы

Бывший футболист Адам Джонсон, известный по выступлениям за "Манчестер Сити" и "Сандерленд", освободился после трех лет тюрьмы.

По информации английских СМИ, Джонсон покинул тюрьму Донкастера глубокой ночью в затемненном фургоне, за рулем которого находился отец футболиста.

Джонсон, которому сейчас 31 год, отбыл половину шестилетнего срока за сексуальную связь с 15-летней школьницей. По условию досрочного освобождения, футболисту запрещено проводить время наедине со своей четырехлетней дочерью Айлой.

​Маловероятно, что бывший вингер сборной Англии сможет продолжить футбольную карьеру. По информации Daily Mail, ни один клуб английской премьер-лиги не намерен подписывать с ним контракт.