Экс-футболист "Манчестер Сити" Адам Джонсон освободился из тюрьмы

Бывший футболист Адам Джонсон, известный по выступлениям за "Манчестер Сити" и "Сандерленд", освободился после трех лет тюрьмы.
По информации английских СМИ, Джонсон покинул тюрьму Донкастера глубокой ночью в затемненном фургоне, за рулем которого находился отец футболиста.
Джонсон, которому сейчас 31 год, отбыл половину шестилетнего срока за сексуальную связь с 15-летней школьницей. По условию досрочного освобождения, футболисту запрещено проводить время наедине со своей четырехлетней дочерью Айлой.
Маловероятно, что бывший вингер сборной Англии сможет продолжить футбольную карьеру. По информации Daily Mail, ни один клуб английской премьер-лиги не намерен подписывать с ним контракт.
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