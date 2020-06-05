Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Коул мечтает дожить до 50

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Энди Коул рассказал, о чем мечтает сейчас. 15 октября футболисту, который в 2017 году перенес операцию по пересадке почки, исполнится 49 лет.

— Я стараюсь не заглядывать слишком далеко вперед и жить день за днем, — цитирует The Mirror Коула. — Помню, у меня недавно был один из мрачных дней с дочерью. Она сказала мне: «Папа, ты будешь жить вечно». Я всегда буду помнить это, потому что я продолжал говорить ей: «Послушай, если я доживу до 50, буду счастлив». Мне остался год и немного до 50. Больше всего я боюсь, что однажды проснусь, и мои почки не работают. Меня больше ничего не волнует, это мой самый большой страх.

Напомним, Энди Коул является третьим бомбардиром в истории АПЛ. На его счету 187 голов в этом турнире.