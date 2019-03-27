23:02 27 марта | Футбол — Англия

Экс-форвард "Астон Виллы" Агбонлахор завершил карьеру в 32 года

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Бывший нападающий "Астон Виллы" Габриэль Агбонлахор объявил о завершении карьеры.

32-летний футболист покинул "Астон Виллу" летом 2018 года и с тех пор не смог найти новую команду. За клуб из Бирмингема он выступал с 2005 года с перерывами на аренду в "Уотфорд" и "Шеффилд Уэнсдэй".

Агбонлахор вместе с командой по раз доходил до финала Кубка Англии и Кубка лиги. В ноябре 2007 года был признан игроком месяца в АПЛ. Провел три матча за сборную Англии.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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