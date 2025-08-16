Экитике повторил рекорд Нуньеса в дебютном матче за «Ливерпуль»
Нападающий «Ливерпуля» Юго Экитике забил гол и сделал голевую передачу в матче 1-го тура чемпионата Англии против «Борнмута» (4:2).
Как сообщает Squawka, 23-летний форвард стал первым французом, забившим и отдавшим голевую передачу в своем дебютном матче в АПЛ. Также он стал вторым игроком в истории «Ливерпуля», кому удалось это сделать в первом матче за команду — ранее такое удавалось только Дарвину Нуньесу.
Экитике перешел в «Ливерпуль» из «Айнтрахта» 23 июля. По информации Transfermarkt, сумма трансфера составила 90 миллионов евро.
