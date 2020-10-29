Египетский бизнесмен близок к покупке «Бернли»

Египетский бизнесмен Мохамед Эль Кашаши может стать новым владельцем «Бернли» в ближайшее время, сообщает Daily Mirror. По данным издания, предприниматель заплатит за клуб 200 миллионов фунтов стерлингов.

Эль Кашаши уже подписал предварительное соглашение с президентом «Бернли» Майклом Гарликом. Стороны заключат сделку, если ее одобрит руководство английской премьер-лиги.

В настоящее время «Бернли» занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ. «Бордовые» набрали только 1 очко в пяти матчах.