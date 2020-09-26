Эдуар Менди: «Я — первый африканский вратарь «Челси». Это большая ответственность»
Вратарь «Челси» Эдуар Менди поделился впечатлениями от перехода в лондонский клуб.
— За «Челси» выступало много великих африканских футболистов.
— Конечно. Самые яркие африканские таланты играли за этот клуб: Дрогба, Эссьен, Это'о, Микел, — приводит пресс-служба «Челси» слова Менди. — Когда ты это видишь, то хочется пойти по их стопам. Что касается вратарей, то я первый, и я очень горжусь этим, это большая ответственность.
— Чего ждете от АПЛ?
— Я очень хочу видеть это все вживую каждые выходные, матчей много, график плотный, много голов, как это было в прошлые выходные. Это очень привлекательный чемпионат, тут прекрасные стадионы, болельщики эмоционально выражают свои переживания, и это невероятно.
Прошел месяц с тех пор, как вы играли в последний раз. Чувствуете себя в форме?
— Да, абсолютно. Хотя я какое-то время не играл, я, как обычно, тренировался с «Ренном». Недавно мы проводили матч за закрытыми дверями, и я принимал участие. Я отлично себя чувствую.
Менди перешел в «Челси» из «Ренна» 24 сентября. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость сделки в 24 миллиона евро.
Дополнительная информация:
https://www.chelseafc.com/ru/news/2020/09/24/edouard-mendy-exclusive-first-interview--keeper-on-what-a-privil?cardIndex=0-5