Вратарь «Челси» Эдуар Менди поделился впечатлениями от перехода в лондонский клуб.

— За «Челси» выступало много великих африканских футболистов.

— Конечно. Самые яркие африканские таланты играли за этот клуб: Дрогба, Эссьен, Это'о, Микел, — приводит пресс-служба «Челси» слова Менди. — Когда ты это видишь, то хочется пойти по их стопам. Что касается вратарей, то я первый, и я очень горжусь этим, это большая ответственность.

— Чего ждете от АПЛ?

— Я очень хочу видеть это все вживую каждые выходные, матчей много, график плотный, много голов, как это было в прошлые выходные. Это очень привлекательный чемпионат, тут прекрасные стадионы, болельщики эмоционально выражают свои переживания, и это невероятно.

Прошел месяц с тех пор, как вы играли в последний раз. Чувствуете себя в форме?

— Да, абсолютно. Хотя я какое-то время не играл, я, как обычно, тренировался с «Ренном». Недавно мы проводили матч за закрытыми дверями, и я принимал участие. Я отлично себя чувствую.

Менди перешел в «Челси» из «Ренна» 24 сентября. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость сделки в 24 миллиона евро.