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Эдерсон — пятый вратарь, сыгравший в АПЛ 8 сухих матчей подряд

3 февраля 2021, 23:33
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«Манчестер Сити» всухую обыграл «Бернли» в матче 22-го тура чемпионата Англии — 2:0. Ворота команды защищал бразилец Эдерсон. Ему удалось стать пятым вратарем в истории премьер-лиги, сыгравшим 8 матчей подряд на ноль.

Ранее этого удалось добиться Петру Чеху, Алиссону и Пепе Рейне (все — по 8 матчей на ноль), а экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар в сезоне-2008/09 не пропускал рекордные 14 игр подряд.

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