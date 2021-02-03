«Манчестер Сити» всухую обыграл «Бернли» в матче 22-го тура чемпионата Англии — 2:0. Ворота команды защищал бразилец Эдерсон. Ему удалось стать пятым вратарем в истории премьер-лиги, сыгравшим 8 матчей подряд на ноль.

Ранее этого удалось добиться Петру Чеху, Алиссону и Пепе Рейне (все — по 8 матчей на ноль), а экс-голкипер «Манчестер Юнайтед» Эдвин ван дер Сар в сезоне-2008/09 не пропускал рекордные 14 игр подряд.