Эдерсон не сыграет за «Манчестер Сити» против «Ливерпуля»

Голкипер «Манчестер Сити» из-за травмы пропустит матч чемпионата Англии против «Ливерпуля», сообщил главный тренер «Сити» Хосеп Гвардьола.

Ederson is out. «He is not able to play,» says Pep Guardiola. — Mark Critchley (@mjcritchley) November 8, 2019

— Эдерсон не сможет сыграть, — цитирует Гвардьолу журналист The Independent Марк Критчли.

Бразильский вратарь получил травму в матче Лиги чемпионов против «Аталанты» (1:1). Матч «Манчестер Сити» — «Ливерпуль» состоится 10 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

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