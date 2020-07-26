Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон провел 16 матчей на ноль в сезоне-2019/20 АПЛ и стал лучшим вратарем по этому показателю.

Вторым стал голкипер «Бернли» Ник Поуп — 15 сухих игр. На третьей строчке оказались: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Алиссон («Ливерпуль»), Каспер Шмайхель («Лестер»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон») и Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед») — у всех по 13 матчей без пропущенных голов.

With 16 clean sheets, Ederson wins the Premier League's Golden Glove for the first time ? pic.twitter.com/1FSIVmb2cB — B/R Football (@brfootball) July 26, 2020

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