Эдерсон — лучший по количеству сухих игр в АПЛ, Алиссон и Де Хеа поделили 3-е место
20:46
Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон провел 16 матчей на ноль в сезоне-2019/20 АПЛ и стал лучшим вратарем по этому показателю.
Вторым стал голкипер «Бернли» Ник Поуп — 15 сухих игр. На третьей строчке оказались: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Алиссон («Ливерпуль»), Каспер Шмайхель («Лестер»), Руй Патрисиу («Вулверхэмптон») и Дин Хендерсон («Шеффилд Юнайтед») — у всех по 13 матчей без пропущенных голов.
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