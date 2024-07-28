Эдерсон: «Я счастлив в «Манчестер Сити», мне комфортно с моими товарищами по команде»
Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон прокомментировал возможный уход из английского клуба.
Ранее главный тренер горожан Хосеп Гвардиола допустил, что 30-летний вратарь может уйти из команды этим летом. Сообщалось, что Эдерсон интересен саудовскому клубу «Аль-Иттихад».
«Я счастлив в «Манчестер Сити», мне комфортно с моими товарищами по команде. Сейчас я спокоен и восстанавливаю свои физические кондиции. Что бы ни случилось, все в руках Бога», — заявил Эдерсон.
Эдерсон выступает за «Манчестер Сити» с июля 2017 года. В сезоне-2023/24 вратарь провел 43 матча, пропустил 34 гола и отыграл 16 встреч на ноль. Его контракт с горожанами рассчитан до конца июня 2026 года.
Источник: caughtoffside
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|0
|0-0
|0
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4
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|0
|0
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|Тоттенхэм
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|0
|0
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8
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9
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|0
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|0-0
|0
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10
|Кр. Пэлас
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Брайтон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Борнмут
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Фулхэм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Вулверхэмптон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Эвертон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Брентфорд
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Нот. Форест
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Лестер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Ипсвич
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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20
|Саутгемптон
|0
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|0
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|16.08
|22:00
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МЮ – Фулхэм
|- : -
|17.08
|14:30
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Ипсвич – Ливерпуль
|- : -
|17.08
|17:00
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Арсенал – Вулверхэмптон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Эвертон – Брайтон
|- : -
|17.08
|17:00
|
Ньюкасл – Саутгемптон
|- : -
|17.08
|17:00
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Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|17.08
|19:30
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Вест Хэм – Астон Вилла
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Челси – Ман. Сити
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Лестер – Тоттенхэм
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