Эден Азар: "Мы поговорили с Кепой"

Полузащитник "Челси" Эден Азар считает, что вратарь его команды Кепа Аррисабалага сделал выводы после инцидента в финале Кубка лиги с "Манчестер Сити". Напомним, испанец отказался уходить на замену в конце дополнительного времени, после чего "синие" проиграли в серии пенальти. В следующем матче чемпионата Англии с "Тоттенхэмом" (2:0) Кепа остался на скамейке запасных.

– У Кепы есть потенциал стать одним из лучших вратарей в мире, – цитирует RMC Азара. – Мы с ним поговорили. Он объяснился перед командой, тренером, Кабальеро. Он очень хорошо знает, что совершил ошибку. Мы справимся с этим.