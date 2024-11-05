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Сегодня, 18:40

Эдегор вернулся к полноценным тренировкам в составе «Арсенала»

Алина Савинова
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Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор приступил к полноценным тренировкам после перенесенной травмы голеностопа, сообщает пресс-служба лондонского клуба.

25-летний футболист получил повреждение 9 сентября в матче 2-го тура группового турнира Лиги наций с Австрией (2:1). После этого он пропустил 12 игр «Арсенала» во всех турнирах.

Мартин Эдегор (&laquo;Арсенал&raquo;). «Арсенал» ждет Эдегора — норвежец может вернуться на поле в игре с «Интером». Лондонцы перестали справляться без капитана

Отмечается, что во вторник Эдегор тренировался с командой без каких-либо ограничений.

6 ноября «канониры» на выезде сыграют против «Интера» в Лиге чемпионов, а 10-го числа также в гостях встретятся с «Челси» в чемпионате Англии.

Мартин Эдегор
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 10 8 1 1 19-6 25
2
 Ман. Сити 10 7 2 1 21-11 23
3
 Нот. Форест 10 5 4 1 14-7 19
4
 Челси 10 5 3 2 20-12 18
5
 Арсенал 10 5 3 2 17-11 18
6
 Астон Вилла 10 5 3 2 17-15 18
7
 Тоттенхэм 10 5 1 4 22-11 16
8
 Брайтон 10 4 4 2 17-14 16
9
 Фулхэм 10 4 3 3 14-13 15
10
 Борнмут 10 4 3 3 13-12 15
11
 Ньюкасл 10 4 3 3 10-10 15
12
 Брентфорд 10 4 1 5 19-20 13
13
 МЮ 10 3 3 4 9-12 12
14
 Вест Хэм 10 3 2 5 13-19 11
15
 Лестер 10 2 4 4 14-18 10
16
 Эвертон 10 2 3 5 10-17 9
17
 Кр. Пэлас 10 1 4 5 8-13 7
18
 Ипсвич 10 0 5 5 10-21 5
19
 Саутгемптон 10 1 1 8 7-19 4
20
 Вулверхэмптон 10 0 3 7 14-27 3
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9.11 18:00
Брентфорд – Борнмут
 - : -
9.11 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
9.11 18:00
Вест Хэм – Эвертон
 - : -
9.11 18:00
Вулверхэмптон – Саутгемптон
 - : -
9.11 20:30
Брайтон – Ман. Сити
 - : -
9.11 23:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 - : -
10.11 17:00
МЮ – Лестер
 - : -
10.11 17:00
Нот. Форест – Ньюкасл
 - : -
10.11 17:00
Тоттенхэм – Ипсвич
 - : -
10.11 19:30
Челси – Арсенал
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Манчестер Сити

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Крис Вуд

Ноттингем Форест

 8
Брайан Мбеумо

Брайан Мбеумо

Брентфорд

 8
П
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 7
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 5
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 5
И К Ж
Фабиан Шер

Фабиан Шер

Ньюкасл Юнайтед

 8 1 4
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