Эдегор останется капитаном «Арсенала» в сезоне-2025/26

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал, что капитаном команды в сезоне-2025/26 останется защитник Мартин Эдегор.

По словам Артеты, большинство игроков проголосовали за кандидатуру 26-летнего норвежца.

«Мое мнение однозначно, и это не только мое мнение, это мнение всего персонала и особенно игроков. Я попросил их проголосовать за капитана, и вчера получил результаты. На милю, на 100 миль все выбрали одного и того же человека, которым является Мартин Эдегор. И это самый явный признак того, что они думают о том, кто должен быть их капитаном, чтобы защищаться, совершенствоваться и выигрывать матчи, которые мы хотим выиграть. Я думаю, в этом нет никаких сомнений.

Мы можем говорить о лидерстве и о том, какие лидеры нужны, мы можем находиться здесь часами.

В конце концов, самое главное — это то, что эти ребята думают о том, кто должен руководить ими, насколько они чувствуют себя комфортно, кто будет подталкивать их, кто будет оказывать им поддержку, когда это произойдет, и, в общем, кого вы хотите видеть в качестве представителя клуба и команды, когда мы выйдем на поле и столкнемся с каким-либо противодействием? Это главное», — сказал испанский тренер на пресс-конференции.

Эдегор играет за «Арсенал» с 2021 года, его контракт рассчитан до 30 июня 2028 года. В сезоне-2024/25 защитник в 45 матчах во всех турнирах забил 6 голов и сделал 12 результативных передач.